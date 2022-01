Unicredit suona la ritirata di Russia Ma i conti tengono

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Laera nell’aria, ma ora è stata ufficializzata.ha momentaneamente accantonato il progetto di acquisire una quota di controllo della banca russa Otkritie. Ad annunciarlo è stato lo stesso ceo di, Andrea Orcel, nella conference call a valle della presentazione dei risultati 2021. Vista la situazione di grande tensione geopolitica per la crisi russo-ucraina, il gruppo bancario correrebbe un rischio troppo alto, è stato il messaggio di fondo del manager alla guida del gruppo che fino a pochi mesi fa era in pole position per acquisire Mps. Difficile dargli torto visto che, come raccontato da Formiche.net, l’istituto di piazza Gae Aulenti è tra le banche italiane più esposte alla crisi trae Ucraina. La banca milanese aveva messo gli occhi su Otkritie – la settima banca russa con un ...

