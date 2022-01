Unicredit, accordo internazionale con Allianz. I conti: agli azionisti 3,75 miliardi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il ceo Orcel: «Abbiamo superato i target dell’anno per ricavi, costi e utile netto sottostante, producendo un RoTE del 7,3 per cento e una considerevole generazione organica di capitale» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il ceo Orcel: «Abbiamo superato i target dell’anno per ricavi, costi e utile netto sottostante, producendo un RoTE del 7,3 per cento e una considerevole generazione organica di capitale»

Advertising

giapao : RT @scarlots: #Unicredit e #Allianz hanno firmato un accordo quadro internazionale 'che getta le basi per una migliore collaborazione a fav… - Fabbrica4puntoO : RT @giannipotti: Ieri in ICenter annunciato importante accordo con Unicredit per Digital Transformation PMI del nordest. Si parte con asses… - Veneto_Digitale : RT @giannipotti: Ieri in ICenter annunciato importante accordo con Unicredit per Digital Transformation PMI del nordest. Si parte con asses… - giannipotti : Ieri in ICenter annunciato importante accordo con Unicredit per Digital Transformation PMI del nordest. Si parte co… - Italia_Notizie : Unicredit, accordo internazionale con Allianz. I conti: agli azionisti 3,75 miliardi -