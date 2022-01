Un’allieva di Amici 21 è apparsa in una celebre serie TV: lo sapevate? – VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) In pochi ci hanno fatto caso, ma il VIDEO è spopolato subito sul web: Un’allieva di Amici 21 è stata in una celebre serie TV Carola Puddu è una delle ballerine di Amici 21, una delle poche amate e stimate dalla maestra Celentano per la sua bravura nella danza classica: non tutti sanno che è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) In pochi ci hanno fatto caso, ma ilè spopolato subito sul web:di21 è stata in unaTV Carola Puddu è una delle ballerine di21, una delle poche amate e stimate dalla maestra Celentano per la sua bravura nella danza classica: non tutti sanno che è L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

aidualc07796335 : RT @Gessy_Heart: Comunque, Dopo aver visto la Conferma di un Ex Allieva di Amici, che se si vuole salvaguardare la propria Privacy, lo si p… - italianspainish : RT @Gessy_Heart: Comunque, Dopo aver visto la Conferma di un Ex Allieva di Amici, che se si vuole salvaguardare la propria Privacy, lo si p… - _F10017 : RT @Gessy_Heart: Comunque, Dopo aver visto la Conferma di un Ex Allieva di Amici, che se si vuole salvaguardare la propria Privacy, lo si p… - beyourownsun22 : RT @Gessy_Heart: Comunque, Dopo aver visto la Conferma di un Ex Allieva di Amici, che se si vuole salvaguardare la propria Privacy, lo si p… - Gessy_Heart : Comunque, Dopo aver visto la Conferma di un Ex Allieva di Amici, che se si vuole salvaguardare la propria Privacy,… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’allieva Amici Amici 21: Mattia ha una storia con un'allieva della scuola? GingerGeneration.it