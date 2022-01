“Una vecchia che rompe le p…”. Miriana Trevisan, di nuovo ai ferri corti con Katia Ricciarelli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torna lo scontro tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli al GF Vip. Dopo un periodo di calma e distensione, ora l’ex di Non è la Rai è tornata all’attacco. Come ricorderete, all’inizio le due gieffine andavano d’accordo, ma poi qualcosa si è rotto. È successo quando la cantante lirica ha iniziato ad usare parole pesanti per criticare il suo rapporto con Nicola Pisu, Miriana è sbottata facendo andare su tutte le furie la Ricciarelli. Poi la pace: le due, dopo aver litigato più volte, in questo periodo si sono concesse una tregua. Ma cosa succederebbe se Alfonso Signorini facesse vedere cosa dice di lei Miriana Trevisan? Per chi non lo sapesse, la bella Miriana, nelle ore precedenti si è divertita a fare i tarocchi (utilizzando le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torna lo scontro traal GF Vip. Dopo un periodo di calma e distensione, ora l’ex di Non è la Rai è tornata all’attacco. Come ricorderete, all’inizio le due gieffine andavano d’accordo, ma poi qualcosa si è rotto. È successo quando la cantante lirica ha iniziato ad usare parole pesanti per criticare il suo rapporto con Nicola Pisu,è sbottata facendo andare su tutte le furie la. Poi la pace: le due, dopo aver litigato più volte, in questo periodo si sono concesse una tregua. Ma cosa succederebbe se Alfonso Signorini facesse vedere cosa dice di lei? Per chi non lo sapesse, la bella, nelle ore precedenti si è divertita a fare i tarocchi (utilizzando le ...

