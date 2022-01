Un posto al sole anticipazioni shock: Marina è senza pietà (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che Marina impone un aut aut a Fabrizio mentre Rossella e Silvia potrebbero riavvicinarsi. Marina prende una decisioneUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto ormai è una scheggia impazzita. l’uomo preso dalla furia decide di prendere un accordo con Chiara senza sapere che quest’ultima gli nasconde un segreto che potrebbe rovinarlo per sempre. Intanto, Fabrizio sembra riprendersi e Marina tira un sospiro di sollievo. La Giordano deve però prendere la situazione di petto e costringere il marito a prendere una decisione definitiva sul loro futuro e cosi gli da delle imposizioni. Silvia e Rossella, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ledi Unalci svelano cheimpone un aut aut a Fabrizio mentre Rossella e Silvia potrebbero riavvicinarsi.prende una decisioneUna nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che Roberto ormai è una scheggia impazzita. l’uomo preso dalla furia decide di prendere un accordo con Chiarasapere che quest’ultima gli nasconde un segreto che potrebbe rovinarlo per sempre. Intanto, Fabrizio sembra riprendersi etira un sospiro di sollievo. La Giordano deve però prendere la situazione di petto e costringere il marito a prendere una decisione definitiva sul loro futuro e cosi gli da delle imposizioni. Silvia e Rossella, ...

