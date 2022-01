Un muro di metallo alto 5,5 metri e lungo 180 km lungo il confine: la nuova ‘arma’ contro i migranti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un enorme muro in metallo lungo ben 180 km e alto 5,5 metri. È quello che la Polonia ha cominciato a costruire al confine con la Bielorussia allo scopo di impedire l’ingresso di migranti irregolari Le forti tensioni del 2021 con il regime bielorusso di Alexander Lukashenko, accusato di sfruttare i migranti come una sorta L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un enormeinben 180 km e5,5. È quello che la Polonia ha cominciato a costruire alcon la Bielorussia allo scopo di impedire l’ingresso diirregolari Le forti tensioni del 2021 con il regime bielorusso di Alexander Lukashenko, accusato di sfruttare icome una sorta L'articolo NewNotizie.it.

