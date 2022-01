Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 09:10 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione giorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno corsa al Quirinale ieri nuova fumata nera al quarto scrutinio Dov’è il quorum per eleggere il Presidente della Repubblica era fissato nella maggioranza assoluta del plenum 505 voti il centro-destra aveva annunciato l’attenzione mentre Movimento 5 Stelle PD e liberi uguali scheda Bianca aumentano i voti per Sergio Mattarella il capo dello Stato passa dai 125 di ieri e 170 56 le preferenze per il PM Nino Di Matteo indicato da parlamentari Movimento 5 Stelle al posto di Paolo Maddalena oltre a Mattarello e di Matteo hanno ottenuto voti Manconi cartabia draghi amato casi Baldini Bellone Bersani 981 presenti gli astenuti sono stati 441 le schede bianche 261 e non le 5 voti dispersi 20 e oggi al quinto scrutinio la lega non voterà scheda biancaha detto Matteo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione giorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno corsa al Quirinale ieri nuova fumata nera al quarto scrutinio Dov’è il quorum per eleggere il Presidente della Repubblica era fissato nella maggioranza assoluta del plenum 505 voti il centro-destra aveva annunciato l’attenzione mentre Movimento 5 Stelle PD e liberi uguali scheda Bianca aumentano i voti per Sergio Mattarella il capo dello Stato passa dai 125 di ieri e 170 56 le preferenze per il PM Nino Di Matteo indicato da parlamentari Movimento 5 Stelle al posto di Paolo Maddalena oltre a Mattarello e di Matteo hanno ottenuto voti Manconi cartabia draghi amato casi Baldini Bellone Bersani 981 presenti gli astenuti sono stati 441 le schede bianche 261 e non le 5 voti dispersi 20 e oggi al quinto scrutinio la lega non voterà scheda biancaha detto Matteo ...

