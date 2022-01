Ufficiale | Mihajlovic saluta il suo attaccante! Addio a titolo definitivo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo le forti dichiarazioni post-gara contro il Verona,Skov Olsen, ceduto aal Club Brugge. Da capire se i rossoblu cercheranno un sostituto già in questa sessione (si fa il nome di Manuel Lazzari della Lazio) di mercato o se ci penseranno direttamente in estate. Skov Olsen BolognaIl comunicatodel Bologna:“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Club Brugge K.V. i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Andreas Skov Olsen a.“ Francesco Scanu

A raggiungerlo sotto la Mole, inoltre, sarà la sua fidanzata che di cognome fa, figlia dell'allenatore Sinisa, rimasto nei cuori di molti tifosi del Toro: " Viktorija mi raggiungerà ......assicurano che stamattina Muriqi sarà già a Palma per le visite mediche e l'annuncio. ... Anche perché sul piatto c'è pure l'olandese Mitchell Clement Dijks, 28enne in rotta cone in ...Il Bologna di Mihajlovic dopo l'addio vicino di Skov Olsen, starebbe osservando un gioiellino scozzese classe 2003 ...Stessa malattia, uno l'ha vissuta due anni fa e ne è uscito alla grande, l'altro sta combattendo ora la leucemia e proprio in queste ore ha subito il trapianto, grazie alla sorella.