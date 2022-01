Ufficiale: il Sassuolo ha il suo nuovo attaccante! Il nome (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Sassuolo non perde tempo e guarda già al futuro. Con la voci sempre più insistenti che vogliono Gianluca Scamacca lontano da Reggio Emilia la prossima estate, i neroverdi si assicurano il giovane attaccante Riccardo Ciervo dalla Roma. Un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Ciervo Sassuolo RomaIl comunicato Ufficiale della società:“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: CIERVO Riccardo (classe ’02, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dall’A.S. Roma.“ Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilnon perde tempo e guarda già al futuro. Con la voci sempre più insistenti che vogliono Gianluca Scamacca lontano da Reggio Emilia la prossima estate, i neroverdi si assicurano il giovane attaccante Riccardo Ciervo dalla Roma. Un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. CiervoRomaIl comunicatodella società:“L’U.S.Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: CIERVO Riccardo (classe ’02, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dall’A.S. Roma.“ Francesco Scanu

Advertising

SassuoloUS : #Calciomercato: nuovo acquisto in casa Sassuolo, dalla Roma arriva l'attaccante Riccardo #Ciervo! Benvenuto in ner… - SassuoloUS : #Calciomercato: ufficiale l'arrivo dell'attaccante Emil #Ceide dal Rosenborg! Benvenuto Emil ???? Il comunicato è o… - Transferreview2 : RT @SassuoloUS: #Calciomercato: nuovo acquisto in casa Sassuolo, dalla Roma arriva l'attaccante Riccardo #Ciervo! Benvenuto in neroverde ??… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Il #Sassuolo prende Riccardo #Ciervo dall’#ASRoma. Tutto confermato! #calciomercato - LAROMA24 : Ufficiale: Ciervo ceduto al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto (COMUNICATO) #AsRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sassuolo Sassuolo, UFFICIALE l'acquisto di Ciervo Commenta per primo Il Sassuolo ha comunicato l'acquisto di Riccardo Ciervo dalla Roma. Il centrocampista classe 2002 arriva in prestito con obbligo di riscatto, interrompendo così il prestito alla Sampdoria dove ha giocato ...

Inter, ceduto Sensi alla Samp: ufficiale, contratto depositato L'ex giocatore del Sassuolo, poco impiegato da Inzaghi, proverà a ritagliarsi una maglia da titolare a Genova anche per non perdere la possibilità di giocarsi le sue carte in azzurro. Con lui, si ...

UFFICIALE - Sassuolo, arriva Riccardo Ciervo Parlando di Sport Ufficiale, Ciervo ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Sassuolo (COMUNICATO) Arriva il comunicato del club neroverde Il Sassuolo acquista RiccardoCiervo dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato degli emiliani: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ...

Ufficiale, Ciervo ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Sassuolo Arriva il comunicato del club neroverde Il Sassuolo acquista RiccardoCiervo dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato degli emiliani: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ...

Commenta per primo Ilha comunicato l'acquisto di Riccardo Ciervo dalla Roma. Il centrocampista classe 2002 arriva in prestito con obbligo di riscatto, interrompendo così il prestito alla Sampdoria dove ha giocato ...L'ex giocatore del, poco impiegato da Inzaghi, proverà a ritagliarsi una maglia da titolare a Genova anche per non perdere la possibilità di giocarsi le sue carte in azzurro. Con lui, si ...Arriva il comunicato del club neroverde Il Sassuolo acquista RiccardoCiervo dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato degli emiliani: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ...Arriva il comunicato del club neroverde Il Sassuolo acquista RiccardoCiervo dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato degli emiliani: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ...