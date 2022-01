Ue-Usa a tutto gas. Per disarmare Putin (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un asse transatlantico nel nome dell’energia e del gas, svincolato dai tentacoli della Russia. Stati Uniti e Ue stanno lavorando insieme per una fornitura continua, sufficiente e rapida di gas naturale alla Ue da diverse fonti nel globo per evitare shock delle forniture, compresi quelli che potrebbero essere provocati da un’ulteriore invasione russa dell’Ucraina. Questo il succo della dichiarazione congiunta di Joe Biden e Ursula von der Leyen sulla cooperazione Usa-Ue per la sicurezza energetica. Obiettivo, cercare di rendere l’Europa meno dipendente dalle forniture russe, le quali ancora oggi rappresentano il grosso dell’approvvigionamento di gas nel Vecchio Continente. Von der Leyen e Biden hanno ribadito l’impegno “a intensificare la nostra cooperazione energetica strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento” e a “lavorare insieme per rendere disponibili forniture ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un asse transatlantico nel nome dell’energia e del gas, svincolato dai tentacoli della Russia. Stati Uniti e Ue stanno lavorando insieme per una fornitura continua, sufficiente e rapida di gas naturale alla Ue da diverse fonti nel globo per evitare shock delle forniture, compresi quelli che potrebbero essere provocati da un’ulteriore invasione russa dell’Ucraina. Questo il succo della dichiarazione congiunta di Joe Biden e Ursula von der Leyen sulla cooperazione Usa-Ue per la sicurezza energetica. Obiettivo, cercare di rendere l’Europa meno dipendente dalle forniture russe, le quali ancora oggi rappresentano il grosso dell’approvvigionamento di gas nel Vecchio Continente. Von der Leyen e Biden hanno ribadito l’impegno “a intensificare la nostra cooperazione energetica strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento” e a “lavorare insieme per rendere disponibili forniture ...

