Ue | Eurostat | salari minimi in 21 Stati membri | superori a 1 500 euro in 6 paesi

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - In tredici paesi dell'Ue i salari minimi mensili sono inferiori a 1.000 euro mentre in sei sono superiori a 1.500 euro. E' quanto emerge dai dati dell'eurostat aggiornati al primo gennaio. In 21 dei 27 Stati membri dell'Ue ci sono salari minimi nazionali: fanno eccezione l'Italia, la Danimarca, Cipro, l'Austria,la Finlandia e la Svezia. Nel gennaio 2022, 13 Stati membri, situati nell'est e nel sud dell'Ue, avevano salari minimi inferiori a 1.000 euro al mese: Bulgaria (332 euro), Lettonia (500 euro), Romania (515 euro), Ungheria ( 542 ...

