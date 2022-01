Ucraina, presidente ong a Kiev: ‘nostri bambini malati iniziano a giocare alla guerra’ (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – A Kiev l’atmosfera è “molto tesa”, in città non si parla che della “possibile invasione” russa, i discorsi degli adulti finiscono inevitabilmente sempre lì e gli effetti si vedono anche sui bambini, che iniziano “a giocare alla guerra”, ovviamente con armi finte. Natalia Onipko presidente dell’ong ‘Zaporuka’, partner e associazione gemella di ‘Soleterre’ in Ucraina, ne vede molti passare ogni giorno nella casa d’accoglienza in cui vengono ospitati gratuitamente i piccoli malati oncologici in cura a Kiev, ma che provengono da zone remote del Paese. La guerra? “Non ci voglio nemmeno pensare”, risponde in un’intervista all’Adnkronos, andando subito con la memoria al 2014, quando è iniziato il conflitto nell’Est del Paese ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al’atmosfera è “molto tesa”, in città non si parla che della “possibile invasione” russa, i discorsi degli adulti finiscono inevitabilmente sempre lì e gli effetti si vedono anche sui, che“aguerra”, ovviamente con armi finte. Natalia Onipkodell’ong ‘Zaporuka’, partner e associazione gemella di ‘Soleterre’ in, ne vede molti passare ogni giorno nella casa d’accoglienza in cui vengono ospitati gratuitamente i piccolioncologici in cura a, ma che provengono da zone remote del Paese. La guerra? “Non ci voglio nemmeno pensare”, risponde in un’intervista all’Adnkronos, andando subito con la memoria al 2014, quando è iniziato il conflitto nell’Est del Paese ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Emmanuel Macron ha parlato al telefono con Vladimir Putin. Il presidente francese ha confermato di voler trovare i… - TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - LiaQuartapelle : La scelta del Presidente della Repubblica non ha solo ricadute interne. I venti di guerra che soffiano dall’Ucraina… - ilpiotr : Il presidente ucraino @ZelenskyyUa ha detto a @JoeBiden di ridurre il livello di allarme delle sue dichiarazioni 'c… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Il presidente ucraino #Zelensky ha esortato l'Occidente a non scatenare 'il panico' nella crisi con la Russia. L'intervento… -