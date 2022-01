Ucraina, Minuto Rizzo (Nato): “Aperto negoziato, ma a Putin per ora non basta” (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non credo che a Vladimir Putin possa bastare” quello che Stati Uniti e Nato hanno offerto nelle risposte scritte alle richieste di garanzie russe consegnate due giorni fa a Mosca, ma comunque “è un bene che si sia Aperto il negoziato, perché quello è la via d’uscita per tutti”. E’ quanto sostiene in un’intervista all’Adnkronos l’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, già vice segretario generale della Nato e ora presidente della Nato defense college foundation, convinto che Putin non abbia intenzione di muovere guerra all’Ucraina, ma che allo stesso tempo non sappia bene quale debba essere il punto di caduta di questa crisi. “Le posizioni di Mosca, Washington e Bruxelles sono rimaste ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non credo che a Vladimirpossare” quello che Stati Uniti ehanno offerto nelle risposte scritte alle richieste di garanzie russe consegnate due giorni fa a Mosca, ma comunque “è un bene che si siail, perché quello è la via d’uscita per tutti”. E’ quanto sostiene in un’intervista all’Adnkronos l’ambasciatore Alessandro, già vice segretario generale dellae ora presidente delladefense college foundation, convinto chenon abbia intenzione di muovere guerra all’, ma che allo stesso tempo non sappia bene quale debba essere il punto di caduta di questa crisi. “Le posizioni di Mosca, Washington e Bruxelles sono rimaste ...

