Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia: 'Nuovo incontro con gli Usa entro due settimane' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci sono spiragli sulla Crisi dell'Ucraina tra Usa e Russia con la strada della soluzione diplomatica ancora percorribile. I leader dei due Paesi infatti, tramite i loro delegati, tengono le linee ... Leggi su globalist (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci sono spiragli sulla Crisi dell'tra Usa e Russia con la strada della soluzione diplomatica ancora percorribile. I leader dei due Paesi infatti, tramite i loro delegati, tengono le linee ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lavrov: 'La Nato e gli Usa non rispondono su questione principale'. Il ministro degli Esteri russo dice che il 'dia… - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo sulla situazione in #Ucraina: “Italia farà la sua parte. Deterrenza mantenendo il dial… - AngeloCiocca : Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra #Russia ed… - ticino_notizie : RT @GeopoliticalCen: Probabile prossima evacuazione dei diplomatici russi presenti in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha dec… -