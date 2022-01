Ucraina, Biden chiama Kiev: 'La Russia potrebbe invadere a febbraio' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nonostante i tentativi di dialogo tra Usa e Russia, la tensione sull'Ucraina sale ancora e Biden agita ancora lo spettro dell'imminente invasione dei territori del Donbass da parte delle truppe ... Leggi su globalist (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nonostante i tentativi di dialogo tra Usa e, la tensione sull'sale ancora eagita ancora lo spettro dell'imminente invasione dei territori del Donbass da parte delle truppe ...

