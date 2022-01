Tvboy a Roma per Christian, la serie tv Sky Original (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tvboy, pseudonimo di Salvatore Benintende, uno street artist esponente del movimento italiano del NeoPop, ha omaggiato Christian: la nuova serie tv di Sky Original. Un'opera di Tvboy, pseudonimo di Salvatore Benintende, è apparsa in via dei Pettinari a Roma, a due passi da Ponte Sisto: lo street artist di fama internazionale, questa volta, ha realizzato uno stencil dedicato a Christian, il supernatural crime drama targato Sky Original su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 28 gennaio. L'opera, intitolata Christian facci il miracolo, rappresenta i due personaggi principali della serie: Christian (Edoardo Pesce) e Matteo (Claudio Santamaria). Tvboy ha reso esplicito il legame che li ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022), pseudonimo di Salvatore Benintende, uno street artist esponente del movimento italiano del NeoPop, ha omaggiato: la nuovatv di Sky. Un'opera di, pseudonimo di Salvatore Benintende, è apparsa in via dei Pettinari a, a due passi da Ponte Sisto: lo street artist di fama internazionale, questa volta, ha realizzato uno stencil dedicato a, il supernatural crime drama targato Skysu Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 28 gennaio. L'opera, intitolatafacci il miracolo, rappresenta i due personaggi principali della(Edoardo Pesce) e Matteo (Claudio Santamaria).ha reso esplicito il legame che li ...

