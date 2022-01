Tv in lutto, il famoso attore trovato morto: stroncato da un malore improvviso (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E' morto a 70 anni l'attore Morgan Stevens, interprete di Melrose Place e Saranno Famosi. L'uomo è stato trovato morto nella sua abitazione, la triste notizia è stata data dal sito Tmz il quale specifica che al momento le cause del decesso sono ignote. Com'è morto Morgan Stevens Stevens è stato trovato nella sua cucina, ad avvertire le autorità alcuni amici dell'uomo che si erano preoccupati e avevano chiesto che qualcuno potesse controllare le condizioni di salute dell'uomo. Secondo Tmz il sospetto che gli fosse successo qualcosa era nato dall'assenza dell'uomo, che non aveva nè visto nè sentito gli amici da qualche giorno. Come accennato le cause non sono note, ma è probabile che il decesso sia stato provocato da cause ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E'a 70 anni l'Morgan Stevens, interprete di Melrose Place e Saranno Famosi. L'uomo è statonella sua abitazione, la triste notizia è stata data dal sito Tmz il quale specifica che al momento le cause del decesso sono ignote. Com'èMorgan Stevens Stevens è statonella sua cucina, ad avvertire le autorità alcuni amici dell'uomo che si erano preoccupati e avevano chiesto che qualcuno potesse controllare le condizioni di salute dell'uomo. Secondo Tmz il sospetto che gli fosse successo qualcosa era nato dall'assenza dell'uomo, che non aveva nè visto nè sentito gli amici da qualche giorno. Come accennato le cause non sono note, ma è probabile che il decesso sia stato provocato da cause ...

