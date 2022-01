«Tuanzebe è una roccia» | Juan Jesus promuove il nuovo acquisto

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 gennaio 2022)? Promosso, per ora. Almeno da. Nell’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il centrale di Belo Horizonte ha avuto buone parole per ildel Napoli, che ha completato il pacchetto dei difensori. L’ex Manchester United ha esordito nella partita di campionato contro la Sampdoria. Poi Spalletti gli ha fatto mettere più minuti in Coppa Italia, nella sconfitta subita dalla Fiorentina. Queste le dichiarazioni disi sta ambientando molto bene, ha giocato con la Fiorentina. È fisico, tecnico. È giovane, ma non sembra: è una. Ha una forza fisica pazzesca. Viene dal calcio inglese dove c’è meno tattica ma si sta ambientando benissimo. L'articolo ilNapolista.