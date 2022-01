Trasporto di animali vivi in Europa, il voto del Parlamento Europeo delude e non mette fine alla sofferenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Parlamento Europeo ha espresso il proprio voto circa le raccomandazioni della Commissione d’inchiesta per la protezione degli animali durante il Trasporto. Le associazioni animaliste, però, avrebbero manifestato delusione per il testo emerso dalla votazione. Ecco le motivazioni. ATTENZIONE. AL TERMINE DELL’ARTICOLO IMMAGINI FORTI animali trasportati vivi, il lavoro della Commissione ANIT e la votazione del Parlamento Europeo La Commissione d’inchiesta per la protezione degli animali durante il Trasporto era stata istituita per raccogliere denunce, segnalazioni e inchieste volte e mostrare le condizioni terribili a cui sono sottoposti gli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilha espresso il propriocirca le raccomandazioni della Commissione d’inchiesta per la protezione deglidurante il. Le associazioniste, però, avrebbero manifestato delusione per il testo emerso dvotazione. Ecco le motivazioni. ATTENZIONE. AL TERMINE DELL’ARTICOLO IMMAGINI FORTItrasportati, il lavoro della Commissione ANIT e la votazione delLa Commissione d’inchiesta per la protezione deglidurante ilera stata istituita per raccogliere denunce, segnalazioni e inchieste volte e mostrare le condizioni terribili a cui sono sottoposti gli ...

