Trappola sul sito di incontri, prima le foto hot poi l'estorsione: "È una minore autistica" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Attirava le sue vittime con un annuncio su in sito di incontri per adulti, iniziava una relazione per poi interromperla bruscamente, facendo entrare in scena la madre, che chiedeva un risarcimento al malcapitato. Sarebbe questo il modus operandi di... Leggi su europa.today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Attirava le sue vittime con un annuncio su indiper adulti, iniziava una relazione per poi interromperla bruscamente, facendo entrare in scena la madre, che chiedeva un risarcimento al malcapitato. Sarebbe questo il modus operandi di...

Advertising

romatoday : Trappola sul sito di incontri, prima le foto hot poi l'estorsione: 'È una minore autistica' - PalermoToday : Trappola sul sito di incontri, prima le foto hot poi l'estorsione: 'È una minore autistica' - Paoblog : Concordo sul fatto di non cadere nella trappola della discussione con un Notutto, ma non in quello di dirgli 'hai r… - fm347153 : RT @tempoweb: Prima le foto poi l'estorsione: 'È minorenne e autistica'. La trappola sul sito di incontri, arrestata una 22enne #truffa #po… - tempoweb : Prima le foto poi l'estorsione: 'È minorenne e autistica'. La trappola sul sito di incontri, arrestata una 22enne… -