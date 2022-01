Tragedia in Pakistan | ragazzina si spara e muore mentre gira un video su TikTok

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Un'altra vittima dei pericolosi 'giochi' che sono sempre più diffusi tra i giovani e che sono alla portata di tutti dato che basta andare su uno dei tanti social per trovarli. Inuna ragazza ...

Advertising

occhio_notizie : La tragedia di #TikTok in #Pakistan -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Pakistan

Nel 2021 inquattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok. L'incidente mortale è accaduto a Hyderabad, che è la seconda città più popolosa della provincia ..., una ragazza di 14 anni è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok , la nota piattaforma. Lasi è consumata nella città di Hyderabad. A ...Nell'incidente il proiettile ha attraversato lo stomaco della giovanissima. Per lei non c'è stato nulla da fare ...Una giovane 14enne è morta in Pakistan dopo essersi sparata accidentalmente, mentre girava un video su TikTok. L'anno scorso sono morti ben 4 giovani ...