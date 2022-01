(Di venerdì 28 gennaio 2022)di, il colosso giapponese mantiene il primato di vendite . Per il secondo annoha confermato di essere la numero uno dente vendite. Il Gruppo , di cui fa ...

Advertising

chevida : RT @quattroruote: Vendite, #Toyota si conferma il primo costruttore al mondo davanti a #Volkswagen. Consegnati 10,5 milioni di veicoli nel… - quattroruote : Vendite, #Toyota si conferma il primo costruttore al mondo davanti a #Volkswagen. Consegnati 10,5 milioni di veicol… - MotoriSuMotori : #Toyota batte Volkswagen: è il primo produttore al mondo #Vendite #News - Nicola_Gabbia_ : @UnoTipoMe @donnadimezzo @MattiAnti Anche se moderne Toyota tutta la vita, affidabili, garanzia totale lunghissima… - lautomobile_ACI : Le prenotazioni nel Paese del Sol Levante sono stati 21.500. Ma alla Toyota non se ne aspettavano più di 5mila per… -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota primo

Costruttore mondiale di auto , il colosso giapponese mantiene il primato di vendite . Per il secondo annoha confermato di essere la numero uno dente vendite. Il Gruppo , di cui fa ...Il grupposi conferma ilcostruttore al mondo in termini di vendite, superando per il secondo anno consecutivo i concorrenti della Volkswagen . I giapponesi hanno chiuso il 2021 con 10.495.548 ...Toyota primo Costruttore mondiale. Stacca Volkswagen: 10,5 milioni di auto a 8,9. Il Gruppo giapponese ha fronteggiato meglio le emergenze.Toyota su conferma leader del mercato delle quattro ruote a livello mondiale. Il gruppo nipponico, infatti, ha chiuso il 2021 con un totale di 10,49 milioni di veicoli venduti considerando tutti i mer ...