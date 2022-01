Torre del Greco per gli Albini della Tanzania (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nell’ambito degli importanti rapporti tra le Società civili di Italia e Tanzania, l’Ambasciatore Marco Lombardi è intervenuto oggi alla cerimonia di consegna di occhiali e lenti per l’Associazione Albini della Tanzania da parte dell’Ottica di Mario Giordano e di Alfonso Vitiello della D’Elia Company di Torre del Greco. Lombardi, nell’esprimere il suo vivo apprezzamento per l’importanza dei rapporti “People-to-People” tra Italia e Tanzania, ha sottolineato come essi rappresentino un valore aggiunto nelle già eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi e ha auspicato che operazioni di questo genere possano essere sempre più frequenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nell’ambito degli importanti rapporti tra le Società civili di Italia e, l’Ambasciatore Marco Lombardi è intervenuto oggi alla cerimonia di consegna di occhiali e lenti per l’Associazioneda parte dell’Ottica di Mario Giordano e di Alfonso VitielloD’Elia Company didel. Lombardi, nell’esprimere il suo vivo apprezzamento per l’importanza dei rapporti “People-to-People” tra Italia e, ha sottolineato come essi rappresentino un valore aggiunto nelle già eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi e ha auspicato che operazioni di questo genere possano essere sempre più frequenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

germanshepard8 : #28gennaio 1887. Nella zona del Campo di Marte iniziano i lavori di scavo per la costruzione della Torre Eiffel di… - WebGraficaeDes : Progettazione e realizzazione del nuovo Sito Web Professionale per la Società LA TORRE DUE di Costamasnaga LC PRO… - dariosci1 : RT @DBking85: Il Tempio di Wat Samphran..si trova all'interno del distretto di Sam Phran, nella provincia di Nakhon Pathom, in Thailandia.… - SimoP04179933 : Il 28 gennaio a Torre dell'orso può essere così, 14 gradi già dalle 10 del mattino. Siamo sul lungomare all'altezza… - news_catania : Torre del Grifo – Catania, in corso la seduta pomeridiana -