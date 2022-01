Torino, che regalo a Juric: è fatta per il centrocampista! (Di sabato 29 gennaio 2022) Ivan Juric ha il suo nuovo centrocampista: Samuele Ricci. Come riferito da Sportitalia, arriva dall’Empoli per 11 milioni di euro, ed è stata una richiesta specifica dell’allenatore granata. Un gran colpo quello piazzato da Cairo che, a questo punto, punta a un posto in Europa. Ricci Torino JuricConvocato anche dal ct Mancini per lo stage della Nazionale, il regista si appresterà ad effettuare le visite mediche. Dopodiché si aggregherà al gruppo squadra, andando a completare un reparto di centrocampo di tutto rispetto con Lukic, Madragora e Pobega. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Ivanha il suo nuovo centrocampista: Samuele Ricci. Come riferito da Sportitalia, arriva dall’Empoli per 11 milioni di euro, ed è stata una richiesta specifica dell’allenatore granata. Un gran colpo quello piazzato da Cairo che, a questo punto, punta a un posto in Europa. RicciConvocato anche dal ct Mancini per lo stage della Nazionale, il regista si appresterà ad effettuare le visite mediche. Dopodiché si aggregherà al gruppo squadra, andando a completare un reparto di centrocampo di tutto rispetto con Lukic, Madragora e Pobega. Francesco Scanu

