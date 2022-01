Tor San Lorenzo, scoperta discarica abusiva: ‘beccate’ 60 persone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una vera e propria discarica abusiva quella che è stata scoperta ad Ardea. Il triste rinvenimento è stato effettuato dalla Polizia Locale nelle vicinanze della scuola sita in via Campo di Carne. Leggi anche: Ardea, raccolta differenziata dei rifiuti: al via la consegna di mastelli e buste scoperta discarica abusiva a Tor San Lorenzo In particolare, la discarica è stata rinvenuto nella zona di Tor San Lorenzo. Qui grazie al dispositivo “E-Killer” — in dotazione alla Polizia Locale — sono stati “beccati” circa 60 cittadini che, in poche ore, hanno sversato i rifiuti nell’area che si trova di fronte alla scuola di via Campo di Carne. Il risultato è stato appunto quello di lo sviluppo di una discarica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una vera e propriaquella che è stataad Ardea. Il triste rinvenimento è stato effettuato dalla Polizia Locale nelle vicinanze della scuola sita in via Campo di Carne. Leggi anche: Ardea, raccolta differenziata dei rifiuti: al via la consegna di mastelli e bustea Tor SanIn particolare, laè stata rinvenuto nella zona di Tor San. Qui grazie al dispositivo “E-Killer” — in dotazione alla Polizia Locale — sono stati “beccati” circa 60 cittadini che, in poche ore, hanno sversato i rifiuti nell’area che si trova di fronte alla scuola di via Campo di Carne. Il risultato è stato appunto quello di lo sviluppo di una...

