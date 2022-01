Tomaso Trussardi ha già una nuova fidanzata dopo Michelle Hunziker: l’imprenditore rompe il silenzio (Di venerdì 28 gennaio 2022) In queste ore le riviste di gossip sono impazzite dietro lo scoop del momento: Tomaso Trussardi è stato avvistato in compagnia di una donna, Naomi Michelini (nipote e assistente di Elisabetta Franchi). È dunque partita la caccia alle indiscrezioni per cercare di capire se l’imprenditore ha già una nuova fiamma dopo Michelle Hunziker, con cui il matrimonio è finito proprio di recente. Alla fine è stato lo stesso Trussardi a rompere il silenzio sulla vicenda, facendo chiarezza sul suo rapporto con la Michelini. Tomaso Trussardi avvistato in dolce compagnia di Naomi Michelini Da qualche giorno è stato lanciato dagli esperti di gossip un’indiscrezione bomba: Tomaso ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) In queste ore le riviste di gossip sono impazzite dietro lo scoop del momento:è stato avvistato in compagnia di una donna, Naomi Michelini (nipote e assistente di Elisabetta Franchi). È dunque partita la caccia alle indiscrezioni per cercare di capire seha già unafiamma, con cui il matrimonio è finito proprio di recente. Alla fine è stato lo stessore ilsulla vicenda, facendo chiarezza sul suo rapporto con la Michelini.avvistato in dolce compagnia di Naomi Michelini Da qualche giorno è stato lanciato dagli esperti di gossip un’indiscrezione bomba:...

