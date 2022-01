Tiro a segno, UITS: la lettera d’insediamento del presidente Costantino Vespasiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo l’elezione e la ratifica dello scorso dicembre da parte del Quirinale, il presidente dell’Unione Italiana Tiro a segno, ovvero Costantino Vespasiano, ha voluto “abbracciare virtualmente” tutti i tesserati del movimento pubblicando una lettera sul sito ufficiale. Di seguito, eccone un ampio stralcio, con le linee guida della sua politica sportiva: improntata su pazienza, suggerimenti, determinazione e pacatezza. “Cari Presidenti, c’è ancora assoluto bisogno di voi, della vostra pazienza, dei vostri suggerimenti della vostra determinazione, della vostra pacatezza, nella consapevolezza che solo lavorando tutti insieme riusciremo a realizzare le riforme necessarie per ridare nuovo impulso e slancio al nostro Sistema. Vi chiedo pazienza. Non cadete nella illusione di poter vedere ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo l’elezione e la ratifica dello scorso dicembre da parte del Quirinale, ildell’Unione Italiana, ovvero, ha voluto “abbracciare virtualmente” tutti i tesserati del movimento pubblicando unasul sito ufficiale. Di seguito, eccone un ampio stralcio, con le linee guida della sua politica sportiva: improntata su pazienza, suggerimenti, determinazione e pacatezza. “Cari Presidenti, c’è ancora assoluto bisogno di voi, della vostra pazienza, dei vostri suggerimenti della vostra determinazione, della vostra pacatezza, nella consapevolezza che solo lavorando tutti insieme riusciremo a realizzare le riforme necessarie per ridare nuovo impulso e slancio al nostro Sistema. Vi chiedo pazienza. Non cadete nella illusione di poter vedere ...

Advertising

Fusto2015Giusy : RT @APagliaccis: Alberto Sed, 15 anni venduto e deportato con la famiglia ad #Auschwitz. Enrica 39 e Emma 8 anni uccise all'arrivo. Angelic… - rosati22 : RT @APagliaccis: Alberto Sed, 15 anni venduto e deportato con la famiglia ad #Auschwitz. Enrica 39 e Emma 8 anni uccise all'arrivo. Angelic… - Guediver : @ziowalter1973 Certo, come se i candidati fossero orsetti per il tiro a segno del Luna Park - trimpa48 : RT @GuernseyJuliet: #GiornodellaMemoria2022 #poesia per non dimenticare “Da quell’inferno aperto da una scritta bianca: ‘Il lavoro vi re… - RiccardoFioret2 : RT @APagliaccis: Alberto Sed, 15 anni venduto e deportato con la famiglia ad #Auschwitz. Enrica 39 e Emma 8 anni uccise all'arrivo. Angelic… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno Sanremo: visita di Ferruccio Sansa in carcere "Noi che non sappiamo cos'è un abbraccio" C'è lei che si deve essere messa in tiro, che ha lucidato i capelli tinti d'oro. C'è lui con la ... A settembre un detenuto ha messo le mani sul fornello della cella in segno di protesta. Immaginate voi ...

LeBron ai box, i Lakers cadono anche a Philadelphia I turnover di Westbrook e le cattive percentuali al tiro di Monk non aiutano, LA comunque resta in ... L'ex Timberwolves vuole lasciare il segno nella sfida con Minnesota ma nel primo tempo gli ospiti, ...

Tiro a segno, UITS: la lettera d'insediamento del presidente Costantino Vespasiano OA Sport Diretta/ Cagliari Roma Primavera (risultato finale 0-1): Tahirovic lancia la fuga! Diretta Cagliari Roma Primavera streaming video tv oggi 28 gennaio: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 15^ giornata.

L'oro nel mirino. Il sogno di Dorothea E' fra le protagoniste più attese alle olimpiadi di Pechino. Dorothea Wierer sogna l'oro nel biathlon. A coronamento di una carriera ricca di successi ...

C'è lei che si deve essere messa in, che ha lucidato i capelli tinti d'oro. C'è lui con la ... A settembre un detenuto ha messo le mani sul fornello della cella indi protesta. Immaginate voi ...I turnover di Westbrook e le cattive percentuali aldi Monk non aiutano, LA comunque resta in ... L'ex Timberwolves vuole lasciare ilnella sfida con Minnesota ma nel primo tempo gli ospiti, ...Diretta Cagliari Roma Primavera streaming video tv oggi 28 gennaio: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 15^ giornata.E' fra le protagoniste più attese alle olimpiadi di Pechino. Dorothea Wierer sogna l'oro nel biathlon. A coronamento di una carriera ricca di successi ...