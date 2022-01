Test antigenici rapidi gratis anche per la scuola primaria: 19 milioni stanziati. Decreto Sostegni ter in Gazzetta Ufficiale [PDF] (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Sostegni Ter. Non solo le mascherine FFP2 per studenti e personale scolastico in autosorveglianza, ma anche l'estensione dei Test antigenici rapidi gratuiti anche per la scuola primaria. L'articolo Test antigenici rapidi gratis anche per la scuola primaria: 19 milioni stanziati. Decreto Sostegni ter in Gazzetta Ufficiale PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pubblicato in, ilTer. Non solo le mascherine FFP2 per studenti e personale scolastico in autosorveglianza, mal'estensione deigratuitiper la. L'articoloper la: 19ter inPDF .

Ultime Notizie dalla rete : Test antigenici Covid a scuola, aggiornate le indicazioni operative Dal 27 gennaio 2022 sono in vigore le nuove indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi in ambito scolastico. Test antigenici rapidi a carico del Servizio Sanitario Alunni o personale scolastico possono eseguire gratuitamente il test presso una struttura della Rete regionale dei test SARS - CoV - 2 (...

Covid, scendono a 1079 i casi positivi a Marcianise. Domenica all'Hub Vaccinale dell'Ospedale 'Guerriero' Open Day per la fascia di età 5 - ... Sono 12.135 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 8.814 positivi all'antigenico e 3.321 positivi al molecolare. I test processati sono stati 83.290 di cui 55.562 antigenici e 27.728 molecolari. I deceduti sono 15 nelle ultime 48 ore e 2 persone sono decedute in precedenza ma registrati ieri. Degli 812 posti letto ...

Il ruolo dei test antigenici rapidi nel controllo dell'epidemia Scienza in rete Arrivi da paesi europei: basta il Green Pass In base alla nuova ordinanza del Ministro della Salute, dal 1 febbraio i viaggiatori provenienti da altri paesi europei devono avere solo il Green Pass.

Sorso, esecuzione gratuita dei test antigenici per gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia L'avviso del Comune è rivolto alle famiglie della popolazione scolastica della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Sorso ...

