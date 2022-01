Terence Hill, il ricordo non sbiadisce: lo scatto emoziona (Di venerdì 28 gennaio 2022) Anche una volta, sui suoi social, Terence Hill decide di far emozionare tutti. Lo ha fatto tramite uno scatto storico. L’accoglienza è stata incredibile. Il mondo del cinema italiano ha dato la possibilità di esprimersi a tanti interpreti. La loro qualità è stata a dir poco leggendaria e, dopo una lunghissima carriera, sono ancora molto amati. Non deve stupire quanto detto perché, la settima arte, ha proprio avuto questa grande capacità. I personaggi, i lavori e le interpretazioni hanno accompagnato diverse generazioni. Stupendo e meravigliando tutti. Fonte InstagramIn questo contesto rientra alla perfezione Terence Hill. Oggi è ricordato soprattutto per Don Matteo ma la sua carriera ha segnato tantissimi successi. Non è un casuale il fatto che sia seguitissimo anche ... Leggi su chenews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Anche una volta, sui suoi social,decide di farre tutti. Lo ha fatto tramite unostorico. L’accoglienza è stata incredibile. Il mondo del cinema italiano ha dato la possibilità di esprimersi a tanti interpreti. La loro qualità è stata a dir poco leggendaria e, dopo una lunghissima carriera, sono ancora molto amati. Non deve stupire quanto detto perché, la settima arte, ha proprio avuto questa grande capacità. I personaggi, i lavori e le interpretazioni hanno accompagnato diverse generazioni. Stupendo e meravigliando tutti. Fonte InstagramIn questo contesto rientra alla perfezione. Oggi è ricordato soprattutto per Don Matteo ma la sua carriera ha segnato tantissimi successi. Non è un casuale il fatto che sia seguitissimo anche ...

