Tensione Ucraina-Russia | Biden telefona a Zelensky

Washington – C'è "un rischio concreto che i russi possano invadere l'Ucraina a febbraio". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel colloquio telefonico avuto con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, come ha riferito la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa Emily Horne. (fonte Adnkronos)

