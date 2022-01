Tennis: Nadal, 'finale qui ha grande significato, un mese fa non sapevo se avrei ancora giocato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) - "Ho iniziato alla grande e i primi due set sono stati i migliori da tanto tempo. So quanto è pericoloso Matteo e immaginavo che nel terzo set prendesse maggiori rischi, ho giocato un brutto turno di battuta sul 4-3 ma lui ha giocato un paio di colpi eccezionali e poi ho iniziato a soffrire, devi soffrire, è quello che ho fatto ed era l'unico modo per essere dove mi trovo oggi e questo ha un grande significato per me, essere in finale agli Australian Open". Lo ha detto lo spagnolo Rafa Nadal dopo il successo in semifinale con Matteo Berrettini. "Non gli ho permesso di giocare troppo con il dritto, non volevo che leggesse troppo i miei colpi e poi ho risposto molto bene e fare subito il break nel primo e secondo set ti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) - "Ho iniziato allae i primi due set sono stati i migliori da tanto tempo. So quanto è pericoloso Matteo e immaginavo che nel terzo set prendesse maggiori rischi, houn brutto turno di battuta sul 4-3 ma lui haun paio di colpi eccezionali e poi ho iniziato a soffrire, devi soffrire, è quello che ho fatto ed era l'unico modo per essere dove mi trovo oggi e questo ha unper me, essere inagli Australian Open". Lo ha detto lo spagnolo Rafadopo il successo in semicon Matteo Berrettini. "Non gli ho permesso di giocare troppo con il dritto, non volevo che leggesse troppo i miei colpi e poi ho risposto molto bene e fare subito il break nel primo e secondo set ti ...

