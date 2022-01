**Tennis: Berrettini, 'deluso per sconfitta ma orgoglioso per torneo, ho margini di crescita'** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) - “Fare una semifinale agli Australian Open è un buon risultato, ma ovviamente sono deluso. Mi aspettavo di più da me stesso. Imparerò da quello che è successo oggi, ma nel complesso l'anno è iniziato bene. Sono orgoglioso di quello che ho fatto nel torneo, il mio livello sta migliorando ma credo che sia positivo avere ancora margini di crescita". Lo ha detto l'azzurro Matteo Berrettini nella conferenza stampa dopo la semifinale dell'Open d'Australia persa contro con Rafa Nadal. "Quando arrivi alle fasi finali di un torneo solitamente sei un po' stanco. Io ho fatto fatica con lo stomaco e poi con la caviglia nel corso di queste settimane; sono cose con cui convivi ma che speri non ci siano. Ovviamente non ho perso per questo, Rafa ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) - “Fare una semifinale agli Australian Open è un buon risultato, ma ovviamente sono. Mi aspettavo di più da me stesso. Imparerò da quello che è successo oggi, ma nel complesso l'anno è iniziato bene. Sonodi quello che ho fatto nel, il mio livello sta migliorando ma credo che sia positivo avere ancoradi". Lo ha detto l'azzurro Matteonella conferenza stampa dopo la semifinale dell'Open d'Australia persa contro con Rafa Nadal. "Quando arrivi alle fasi finali di unsolitamente sei un po' stanco. Io ho fatto fatica con lo stomaco e poi con la caviglia nel corso di queste settimane; sono cose con cui convivi ma che speri non ci siano. Ovviamente non ho perso per questo, Rafa ha ...

Advertising

Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - SkySport : ?? Berrettini ?? Nadal ???? LA PRIMA DI UN ITALIANO IN SEMI AGLI AUS OPEN ?? Da non perdere ? Sul nostro sito liveblog c… - SuperTennisTv : ???? Rafa #Nadal conquista la sua sesta finale agli #AusOpen! Sconfigge Matteo Berrettini 6-3 6-2 3-6 6-3 e domani p… - TestedSociopath : Secondo me la cosa bella che sta facendo Berrettini è anche risvegliare l'interesse per uno sport come il tennis in… - Marilenapas : RT @fanpage: #berrettininadal #AusOpen Il meraviglioso messaggio di Rafa Nadal a Matteo Berrettini -