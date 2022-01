Taburno Camposauro | Caporaso | “Patrimonio Unesco? Non a discapito delle aziende del posto” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti di Fabio Tarallo e Domenico Russo Benevento – Chiuso il cerchio, l’inchiesta sull’Ente Parcosi chiude ma questo non significa non continuare a osservare e capire cosa accadrà, di qui in poi, intorno a quella che è stata definita, e a ragione, una vera e propria miniera d’oro. Mesi in giro per sentieri e strade per capire cosa non andava e, soprattutto, quali migliorie potevano essere individuate e applicate per renderlo realmente attrattivo. Prima il giro perlustrativo, e lì le scoperte di cui avremmo fatto volentieri a meno, poi la chiacchierata col presidente Caturano per capire cosa andava e cosa poteva essere risolto. infine il giro tra i sindaci che compongono la grande famiglia racchiusa in ciò che viene chiamato Ente. Tanti sindaci, 14, tanti territori. E da questo che è emerso il problema più ...