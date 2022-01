Tabellone Coppa Italia basket 2022: programma, tv, orari, accoppiamenti. Il calendario completo delle Final Eight (Di venerdì 28 gennaio 2022) Con la sconfitta di Trento contro Varese, è stato definito in modo definitivo il Tabellone delle Final Eight di Coppa Italia senza che si debba aspettare il recupero tra Treviso e Trieste. Quest’ultima partita, rinviata per la seconda volta causa Covid-19, andrà in scena il 3 febbraio, quando doveva invece giocarsi oggi. La particolarità, per quest’anno, è che l’evento di metà stagione andrà in scena non su quattro giorni, ma su cinque, per dare un giorno di riposo anche alle semiFinaliste della parte di Tabellone che gioca il secondo giorno. Lo scontro storico è quello tra Milano e Sassari, viste le scintille di metà decennio scorso con la coda dell’annata 2018-2019, mentre tra Trento e Brescia ci si gioca molto di una stagione diversa. ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Con la sconfitta di Trento contro Varese, è stato definito in modo definitivo ildisenza che si debba aspettare il recupero tra Treviso e Trieste. Quest’ultima partita, rinviata per la seconda volta causa Covid-19, andrà in scena il 3 febbraio, quando doveva invece giocarsi oggi. La particolarità, per quest’anno, è che l’evento di metà stagione andrà in scena non su quattro giorni, ma su cinque, per dare un giorno di riposo anche alle semiiste della parte diche gioca il secondo giorno. Lo scontro storico è quello tra Milano e Sassari, viste le scintille di metà decennio scorso con la coda dell’annata 2018-2019, mentre tra Trento e Brescia ci si gioca molto di una stagione diversa. ...

