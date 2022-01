Sub muore annegato nel lago di Garda (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un sub bresciano è morto questa mattina nelle acque del lago di Garda. È accaduto a Gargnano, in provincia di Brescia. L'uomo durante un'esercitazione è annegato. I soccorritori hanno provato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un sub bresciano è morto questa mattina nelle acque deldi. È accaduto a Gargnano, in provincia di Brescia. L'uomo durante un'esercitazione è. I soccorritori hanno provato a ...

Advertising

alto_adige : Sub muore annegato nel Garda: un malore mentre si trovava a 45 metri di profondità - Giorno_Brescia : Gargnano, tragedia nel lago di Garda: sub muore annegato - abollis : RT @BresciaOggiIT: +++ Sub muore nel #lagodiGarda durante un’immersione - sulsitodisimone : RT @BresciaOggiIT: +++ Sub muore nel #lagodiGarda durante un’immersione - andreatortelli : ?? Tragedia sul Garda: sub muore durante un’immersione a Gargnano -