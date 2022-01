Studenti disabili a casa perché i docenti di sostegno sostituiscono quelli di ruolo assenti per Covid. Le associazioni: “Così il diritto allo studio non è garantito a tutti” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli insegnanti di sostegno dedicati agli Studenti con disabilità utilizzati come docenti di ruolo al posto dei professori contagiati o in quarantena assenti nelle classi. Cosi gli alunni disabili, “scoperti”, vengono lasciati a casa. È la grave situazione in cui si trovano molti Studenti con disabilità soprattutto dalla ripresa delle lezioni post vacanze natalizie. “Arrivano diverse segnalazioni di scuole in Lombardia che utilizzano l’insegnante di sostegno impropriamente per sostituire colleghi assenti. Con la conseguenza inaccettabile di non poter far seguire le lezioni agli alunni che sarebbero chiamati a sostenere”, dice a Ilfattoquotidiano.it Giovanni Barin, referente Gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli insegnanti didedicati aglicontà utilizzati comedial posto dei professori contagiati o in quarantenanelle classi. Cosi gli alunni, “scoperti”, vengono lasciati a. È la grave situazione in cui si trovano molticontà soprattutto dalla ripresa delle lezioni post vacanze natalizie. “Arrivano diverse segnalazioni di scuole in Lombardia che utilizzano l’insegnante diimpropriamente per sostituire colleghi. Con la conseguenza inaccettabile di non poter far seguire le lezioni agli alunni che sarebbero chiamati a sostenere”, dice a Ilfattoquotidiano.it Giovanni Barin, referente Gruppo ...

