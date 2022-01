Studente morto durante alternanza scuola - lavoro, tensione a cortei di Milano e Napoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) cortei in diverse città italiane dopo la morte dello Studente Lorenzo Parelli rimasto ucciso nel suo ultimo giorno di alternanza scuola - lavoro a Lauzacco di Pavia, in provincia di Udine. Momenti di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022)in diverse città italiane dopo la morte delloLorenzo Parelli rimasto ucciso nel suo ultimo giorno dia Lauzacco di Pavia, in provincia di Udine. Momenti di ...

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - MediasetTgcom24 : Studente morto durante alternanza scuola-lavoro, tensione a cortei di Milano e Napoli #LorenzoParelli… - ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - zazoomblog : Studente morto durante alternanza scuola - lavoro tensione a cortei di Milano e Napoli - #Studente #morto #durante… - RiccardoBruno73 : RT @rep_napoli: Studente morto durante stage, incidenti a Napoli [aggiornamento delle 17:14] -