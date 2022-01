Stroncato da malore noto commercialista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Grosseto, 28 gennaio 2022 - Unimprovviso nel primo pomeriggio di ieri ha colpito il dottor Enrico Bargagli e per ilarcidossino non c'è stato niente da fare. Inutili i ...

Grosseto, 28 gennaio 2022 - Unimprovviso nel primo pomeriggio di ieri ha colpito il dottor Enrico Bargagli e per il noto commercialista arcidossino non c'è stato niente da fare. Inutili i ...Un agente della polizia penitenziaria, Danilo Parabella , è morto a 48 anni: l'uomo,da una brutta malattia, era padre di tre figlie. Danilo, grande atleta e appassionato di ...strano...TREVISO - Un malore improvviso l'ha portata via a 56 anni, senza lasciarle scampo. A perdere la vita, ieri mattina, 27 gennaio, Michela Ziero, volto noto fra gli animalisti della ...Arcidosso e tutta l’Amiata si stringono intorno alla famiglia di Enrico Bargagli. Inutile l’intervento dell’elisoccorso Pegaso ...