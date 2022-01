“Storie di Musica” da Sanremo all’Eurovision Song Contest per i Måneskin

(Di venerdì 28 gennaio 2022) MILANO – Nuove puntate didi, sul canale YouTube di Alberto Salerno (foto). Oggi, 28 gennaio, intervista ad Andrea Rosi, Presidente e CEO di Sony Music Italy che parlerà della storia artistica del gruppo rock che ha svoltato il panorama dellaitaliana: i, partendo dalla loro avventura e vittoria al Festival di2021 e agli Eurovisiondello stesso anno. In pieno2022, il 5 febbraio, ospiti di Alberto Salerno saranno i Jalisse. Alessandra e Fabio si raccontano e parlano del loro caso: 25 volte si sono presentati, dopo la vittoria con “Fiumi di parole” che risale all’edizione del 1997, e non sono mai entrati nella rosa dei partecipanti. Nelle prime due stagioni protagonista la ...

Advertising

RaiTre : Questa sera alle 23:15 su #Rai3 torna #LaVersioneDiFiorella. Con @FiorellaMannoia, @paolaturci, @cecilia_strada,… - sportli26181512 : Pietro Pellegri, il calcio una questione di famiglia: nel suo mondo tra tatuaggi, musica e Vika: Pietro Pellegri, i… - CaroselloRec : Buon compleanno Carosello Records! ?? Venne infatti fondata da Giuseppe Gramitto Ricci il #28gennaio 1959. Scoprine… - dataninjait : Hai già letto la newsletter di oggi? Ci sono risorse gratuite per studiare i dati, data storie per l'aperitivo da d… - mintsugarr__ : @YO0NIVERSE_ Quando capiranno che prima di essere parte delle ship sono prima membri del gruppo e fino a prova cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie Musica

Teatri Online

... percorso narrativo e musicale che si sviluppa attraversoprovenienti da varie parti del pianeta. Lo spettacolo con racconti e musiche di Aida Talliente , accompagnata da voce eElsa ...... come quello di Frederic Ferrucci, contiene una buona dose di realismo, catturacomuni e le ... Nel campo della, il concetto di verismo esiste per te e come lo descriveresti? Per me la ...Le avventurose vicende di 4 songs diventate standard di jazz; quattro canzoni che saranno spioncini dai quali sbirciare il jazz con occhio inedito. Si racconterà di musica sincopata, ma anche cinema d ...Antonello Venditti e Francesco De Gregori uniscono le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” ...