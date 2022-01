**Sport: Vezzali al lavoro su deroga atleti internazionali non vaccinati e ragazzi over 12** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - La sottosegretaria Valentina Vezzali, nonostante la positività al covid, è al lavoro, a quanto apprende l'Adnkronos, su alcune tematiche urgenti da portare all'attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri, che riguardano sia l'alto livello che i giovanissimi atleti. Per quanto riguarda l'alto livello, per scongiurare il rischio che alcune partite di organizzazioni internazionali debbano giocarsi in campo neutro, si sta lavorando per ottenere una deroga per fare in modo che gli atleti stranieri di diversi sport, che non possano giocare in Italia se non vaccinati, lo possano fare, e risiedere in hotel e andare al ristorante, dopo l'esito negativo di un tampone oltre che con il vaccino o dopo la guarigione da covid. Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - La sottosegretaria Valentina, nonostante la positività al covid, è al, a quanto apprende l'Adnkronos, su alcune tematiche urgenti da portare all'attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri, che riguardano sia l'alto livello che i giovanissimi. Per quanto riguarda l'alto livello, per scongiurare il rischio che alcune partite di organizzazionidebbano giocarsi in campo neutro, si sta lavorando per ottenere unaper fare in modo che glistranieri di diversi sport, che non possano giocare in Italia se non, lo possano fare, e risiedere in hotel e andare al ristorante, dopo l'esito negativo di un tampone oltre che con il vaccino o dopo la guarigione da covid. Una ...

