Spionaggio: chiesto il rinvio a giudizio per l'ufficiale di Marina Walter Biot (Di venerdì 28 gennaio 2022) l'ufficiale Walter Biot, arrestato il 30 marzo 2021 per Spionaggio con l'accusa di avere ceduto ad un funzionario dell'ambasciata russa documenti classificati, ora è rinviato a giudizio. Walter Biot rinviato a giudizio nel processo per Spionaggio La Procura ordinaria di Roma e quella militare hanno chiesto il rinvio a giudizio per Walter Biot. l'ufficiale della Marina arrestato il 30 marzo 2021 per Spionaggio con l'accusa di avere ceduto ad un funzionario dell'ambasciata russa documenti classificati. Nei suoi confronti la procura ordinaria contesta i reati di: Spionaggio,

