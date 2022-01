Spionaggio, chiesto il rinvio a giudizio per l'ufficiale di Marina Biot (Di venerdì 28 gennaio 2022) La richiesta di entrambe le procure: quella ordinaria e quella militare. Il capitano fu arrestato lo scorso marzo mentre cedeva documenti riservati ad un agente russo Leggi su repubblica (Di venerdì 28 gennaio 2022) La richiesta di entrambe le procure: quella ordinaria e quella militare. Il capitano fu arrestato lo scorso marzo mentre cedeva documenti riservati ad un agente russo

Advertising

zazoomblog : Spionaggio chiesto il rinvio a giudizio per lufficiale di Marina Biot - #Spionaggio #chiesto #rinvio #giudizio - news_mondo_h24 : Caso Biot, chiesto il rinvio a giudizio per l’ufficiale - LaRagione_eu : La Procura di Roma e quella militare hanno chiesto il rinvio a giudizio dell'ufficiale della Marina Walter #Biot, a… - telodogratis : Spionaggio, chiesto rinvio a giudizio per ufficiale Marina - ziowalter1973 : CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO SU WALTER BIOT, L'UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE ARRESTATO PER... -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio chiesto Spionaggio, chiesto rinvio a giudizio per ufficiale Marina Walter Biot La Procura ordinaria di Roma e quella militare hanno chiesto il rinvio a giudizio per Walter Biot ( CHI E' ), l'ufficiale della Marina arrestato il 30 marzo dello scorso anno per spionaggio con l'accusa di avere ceduto ad un funzionario dell'...

Spionaggio, chiesto rinvio a giudizio per ufficiale della Marina La Procura ordinaria di Roma e quella militare hanno chiesto il rinvio a giudizio su Walter Biot, l'ufficiale della Marina Militare arrestato nel marzo ...ordinaria contesta i reati di spionaggio, ...

Spionaggio, chiesto rinvio a giudizio per ufficiale Marina Walter Biot Sky Tg24 Roma, a giudizio Walter Biot il militare della Marina accusato di spionaggio La Procura di Roma e quella militare hanno chiesto il processo per Walter Biot, arrestato lo scorso marzo per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro ...

Ufficiale di Marina e "spia" dei russi: chiesto il giudizio per Walter Biot A marzo del 2021 fu arrestato; lavorava allo Stato Maggiore della Difesa e viveva a Pomezia. Ora rischia il processo ...

La Procura ordinaria di Roma e quella militare hannoil rinvio a giudizio per Walter Biot ( CHI E' ), l'ufficiale della Marina arrestato il 30 marzo dello scorso anno percon l'accusa di avere ceduto ad un funzionario dell'...La Procura ordinaria di Roma e quella militare hannoil rinvio a giudizio su Walter Biot, l'ufficiale della Marina Militare arrestato nel marzo ...ordinaria contesta i reati di, ...La Procura di Roma e quella militare hanno chiesto il processo per Walter Biot, arrestato lo scorso marzo per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro ...A marzo del 2021 fu arrestato; lavorava allo Stato Maggiore della Difesa e viveva a Pomezia. Ora rischia il processo ...