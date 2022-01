SpiegoneQuirinale | quinto giorno | dopo lo schianto calcolato di Casellati si spera nel Mattarella bis

Leggi su espresso.repubblica

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il centrodestra converge sulla presidente del Senato sapendo che mancheranno all'appello i voti per eleggerla. E così,una notte in cui si sono sparati nomi a casa, oggi restano in campo i nomi di Draghi, Casini e soprattutto la riconferma di Sergio. Il direttore Marco Damilano vi racconta l'elezione del capo dello Stato, ognisul sito dell'Espresso TRASCRIZIONE Venerdì 28 gennaio, quinta votazione per il presidente della Repubblica, forse anche sesta, lo si sta decidendo in questi minuti, sono quasi le 10:20, c'è una riunione di capigruppo di maggioranza per decidere se ci sarà anche una sesta votazione nel pomeriggio. Nel frattempo si è riunito il centrodestra e mette in campo la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti. Venerdì, è quasi sabato, un tempo, due secoli fa, da ...