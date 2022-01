Spese folli per le tangenti sul Mose. Confermato il danno erariale. Condanna contabile bis per il Consorzio e Mazzacurati. Devono risarcire lo Stato per 7,5 milioni di euro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per quella che alcuni definirono “la nuova Tangentopoli d’Italia” c’è un prezzo da pagare. Lo ha fissato il 27 dicembre 2019 la Corte dei Conti e ora gli stessi giudici contabili, al termine del giudizio d’appello, lo hanno blindato. Il Consorzio Venezia Nuova, impegnato nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del Mose di Venezia, e l’allora numero due dello stesso Consorzio, l’imprenditore Alessandro Mazzi (nella foto), veneto d’origine e trapiantato a Roma, dovranno risarcire il Ministero delle infrastrutture. La Condanna è di 6,9 milioni di euro ed è il danno stimato per le tangenti versate, tra gli altri, all’ex governatore Giancarlo Galan, all’ex assessore Renato Chisso, all’ex ministro Altero Matteoli e all’ex deputato ed ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per quella che alcuni definirono “la nuova Tangentopoli d’Italia” c’è un prezzo da pagare. Lo ha fissato il 27 dicembre 2019 la Corte dei Conti e ora gli stessi giudici contabili, al termine del giudizio d’appello, lo hanno blindato. IlVenezia Nuova, impegnato nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione deldi Venezia, e l’allora numero due dello stesso, l’imprenditore Alessandro Mazzi (nella foto), veneto d’origine e trapiantato a Roma, dovrannoil Ministero delle infrastrutture. Laè di 6,9died è ilstimato per leversate, tra gli altri, all’ex governatore Giancarlo Galan, all’ex assessore Renato Chisso, all’ex ministro Altero Matteoli e all’ex deputato ed ...

