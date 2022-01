Speed skating, Mondiali Junior 2022: Serena Pergher sesta nei 500 metri femminili a Innsbruck (Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ terminata la prima giornata dei Mondiali Junior di Speed skating a Innsbruck (Austria). Sull’anello di ghiaccio dell’Olympia Eisstadion tante gare interessanti da seguire con i colori azzurri protagonisti. Nei 500 metri donne l’oro iridato è andato all’olandese Pien Smit con il tempo di 39.388 a precedere di 0.10 la giapponese Yukino Yoshida e di 0.43 la tedesca Sophie Warmuth. sesta l’azzurrina Serena Pergher a 1.11 dalla vetta. Per quanto concerne il resto delle italiane abbiamo il 19° posto di Giorgia Aiello a 2.44, il 29° di Katia Filippi a 2.89 e il 35° di Maybritt Vigl a 3.37. Nella stessa distanza maschile altro successo neerlandese firmato da Joep Weneemars (36.042) davanti allo spagnolo Nil Liop (+0.24) e al giapponese Yuta ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ terminata la prima giornata deidi(Austria). Sull’anello di ghiaccio dell’Olympia Eisstadion tante gare interessanti da seguire con i colori azzurri protagonisti. Nei 500donne l’oro iridato è andato all’olandese Pien Smit con il tempo di 39.388 a precedere di 0.10 la giapponese Yukino Yoshida e di 0.43 la tedesca Sophie Warmuth.l’azzurrinaa 1.11 dalla vetta. Per quanto concerne il resto delle italiane abbiamo il 19° posto di Giorgia Aiello a 2.44, il 29° di Katia Filippi a 2.89 e il 35° di Maybritt Vigl a 3.37. Nella stessa distanza maschile altro successo neerlandese firmato da Joep Weneemars (36.042) davanti allo spagnolo Nil Liop (+0.24) e al giapponese Yuta ...

