Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior Innsbruck 2022: nove azzurrini in Austria (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Italia, dopo i tre podi conquistati nella terza tappa della Coppa del Mondo Junior 2021-2022 di Speed skating disputata la scorsa settimana ad Innsbruck, in Austria, torna sul ghiaccio della medesima località con nove azzurrini per i Mondiali di categoria. Da oggi, venerdì 28, a domenica 30 gennaio, saranno quattordici i titoli iridati di categoria in palio: per entrambi i sessi ci saranno team sprint, team pursuit, mass start, 500, 1000 e 1500, oltre a 3000 femminili e 5000 maschili. Di seguito i convocati dell’Italia. Saranno al via: Giorgia Aiello (Cardano skating), Katia Filippi (Fiamme Oro), Serena Pergher (Fiamme Oro), Vigl Mybritt (Ritten Sport), Alessandro Loreggia (C.P. ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Italia, dopo i tre podi conquistati nella terza tappa della Coppa del Mondo2021-didisputata la scorsa settimana ad, in, torna sul ghiaccio della medesima località conper idi categoria. Da oggi, venerdì 28, a domenica 30 gennaio, saranno quattordici i titoli iridati di categoria in palio: per entrambi i sessi ci saranno team sprint, team pursuit, mass start, 500, 1000 e 1500, oltre a 3000 femminili e 5000 maschili. Di seguito i. Saranno al via: Giorgia Aiello (Cardano), Katia Filippi (Fiamme Oro), Serena Pergher (Fiamme Oro), Vigl Mybritt (Ritten Sport), Alessandro Loreggia (C.P. ...

Advertising

infoitsport : Speed skating, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: sette azzurri in Cina - zazoomblog : Speed skating i convocati dell’Italia per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: sette azzurri in Cina - #Speed… - BIRTHD4YPARTY : ricordo alla sm che jaemin faceva speed skating, non so fategli fare qualcosa - zazoomblog : Speed skating Coppa del Mondo Junior Innsbruck 2022: podi per Laura Peveri e Federica Maffei - #Speed #skating… -