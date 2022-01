Soleil Sorge, Delia sparla di lei: “È una donna sporca, che schifo” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nulla da fare per Delia Duran e Soleil Sorge, le due non diventeranno mai amiche. A dire la verità la moglie di Alex Belli ha provato a instaurare un rapporto con la rivale in amore e dopo qualche giorno sembrava anche essere riuscita nel suo intento, ma alla fine la Sorge ha preferito mantenere le distanze. Probabilmente per la frustrazione di non essere riuscita nel teatrino saffico-artistico-telepatico che aveva pensato di costruire con Soleil, Delia nelle ultime 48 ore sta sparando a zero sulla coinquilina. Ieri pomeriggio la nuova gieffina ha dato della sporca a Soleil Sorge. Mentre si confidava con Miriana Trevisan, Delia ha detto di aver trovato il bagno sporco: “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata ... Leggi su biccy (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nulla da fare perDuran e, le due non diventeranno mai amiche. A dire la verità la moglie di Alex Belli ha provato a instaurare un rapporto con la rivale in amore e dopo qualche giorno sembrava anche essere riuscita nel suo intento, ma alla fine laha preferito mantenere le distanze. Probabilmente per la frustrazione di non essere riuscita nel teatrino saffico-artistico-telepatico che aveva pensato di costruire connelle ultime 48 ore sta sparando a zero sulla coinquilina. Ieri pomeriggio la nuova gieffina ha dato della. Mentre si confidava con Miriana Trevisan,ha detto di aver trovato il bagno sporco: “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata ...

