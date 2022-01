“Soleil? E’ sporca quella donna”: Delia spiazza Miriana, la reazione – VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se la ‘gola profonda’ aveva previsto che tra Delia Duran e Soleil Sorge sarebbe nata un’amicizia speciale nella Casa del Grande Fratello Vip, pare invece che le due donne siano ben distanti da tale ipotesi. Nonostante i tentativi da parte della moglie di Alex Belli, infatti, l’influencer ha voluto mantenere le distanze. Delia, l’opinione su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se la ‘gola profonda’ aveva previsto che traDuran eSorge sarebbe nata un’amicizia speciale nella Casa del Grande Fratello Vip, pare invece che le due donne siano ben distanti da tale ipotesi. Nonostante i tentativi da parte della moglie di Alex Belli, infatti, l’influencer ha voluto mantenere le distanze., l’opinione su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Soleil? E’ sporca quella donna”: Delia spiazza Miriana, la reazione – VIDEO #gfvip - clexa_griffin : RT @DioBenedicaMe: Hanno incolpato Soleil delle ciotola sporca lasciata in lavandino. -Era Barú. All'inizio la incolpavano delle mutande la… - Maximilian722 : @lo_stasi Soleil,Delia sparla di lei,'È una donna sporca,che schifo'@Soleil_stasi stai lontano da Delia e da Alex q… - IliZ80561907 : RT @DioBenedicaMe: Hanno incolpato Soleil delle ciotola sporca lasciata in lavandino. -Era Barú. All'inizio la incolpavano delle mutande la… - Lachi_Yani : RT @regno_disoleil: Delia prima ha chiamato Soleil gatta morta poi ha insinuato rapporti sessuali non veri senza il suo consenso ieri le ha… -