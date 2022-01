Snowboard | Zan Kosir positivo al Covid-19 | è il portabandiera della Slovenia alle Olimpiadi di Pechino

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Leinvernali disono sempre più vicine, ma il problema-19 continua ad essere una variante impazzita anche in chiave risultati a Cinque Cerchi. Gli atleti sono già volati verso la Cina, dove il 4 febbraio andrà in scena la cerimonia d’apertura. A poco meno di una settimana di distanza dal grande evento uno deiè risultatoal virus. Si tratta delloer sloveno Zan. Come affermato dalla propria nazionale non ha sintomi e si trova in un hotel speciale con una palestra e le attrezzature necessarie per continuare adnarsi al chiuso.Invernali2022, Valentina Vezzali positiva ale assente nella cerimonia d’apertura Da ...

OA Sport

