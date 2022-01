Sindaco Firenze: «Vlahovic ha violato isolamento? Gravissimo. Che delusione!» (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Il messaggio del primo cittadino Attraverso il suo profilo Twitter, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha scritto questo messaggio su Dusan Vlahovic. «Se confermata, la notizia che Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Il messaggio del primo cittadino Attraverso il suo profilo Twitter, ildiDario Nardella ha scritto questo messaggio su Dusan. «Se confermata, la notizia cheabbiale norme nazionali sull’lasciando anticipatamenteè gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #Vlahovic alla #Juventus, il sindaco di #Firenze: 'Gravissimo se ha violato la quarantena, che delusione' - SarnoRaffaele : RT @FabRavezzani: Comunque Juve farebbe bene a chiarire velocemente la situazione Vlahovic rispetto al Covid. Su queste cose non si scherza… - sportli26181512 : Il sindaco di Firenze contro Vlahovic: 'Se ha violato le norme anti-Covid è gravissimo, che delusione!': Tra le pri… - FabRavezzani : Comunque Juve farebbe bene a chiarire velocemente la situazione Vlahovic rispetto al Covid. Su queste cose non si s… - alberto02259892 : @DarioNardella Ma non si vergogna? Lei è un sindaco eletto per fare altro e non l'ultras. Sì indigni per i -38 o ce… -